Начальник так называемого «банковского» отдела следственного управления МВД ушла в отставку

Как передает РИА Новости, один из источников связал увольнение Полины Цыпиной с расследованием дела главы такого же «банковского» отдела ФСБ Кирилла Черкалина. По некоторым данным, майор стала объектом наблюдения из-за этого расследования.

Черкалин был арестован в апреле по обвинению в получении крупной взятки и мошенничестве. При обысках у офицера и его бывших сослуживцев изъяли 12 миллиардов рублей. В МВД увольнение Цыпиной пока не прокомментировали.