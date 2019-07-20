Президент Украины потребовал от силовиков представить отчет о ходе расследования убийства Павла Шеремета

Ровно три года назад журналист погиб при взрыве автомобиля в центре украинской столицы.

«Кто убил Павла? 3 года без ответа» – так называется акция, которая состоялась на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где был взорван автомобиль, в котором находился Шеремет. В ней приняли участие десятки человек – народные депутаты, коллеги и родные журналиста, а также поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Цель акции – напомнить властям, что убийство так и не было раскрыто. Коллеги и родственники Шеремета потребовали, чтобы президент страны Владимир Зеленский создал новую рабочую группу, которая занялась бы этим делом. Они также заявили о необходимости отправить в отставку главу МВД, генпрокурора и руководителя национальной полиции, которые не справились с расследованием этого убийства. Участники акции настаивают на том, чтобы дело переквалифицировали в теракт. Зеленский, между тем, потребовал от руководства силовых ведомств подготовить доклад о ходе расследования. Он будет представлен украинскому президенту во вторник.

Приоритетной версией убийства Шеремета следователи называют его профессиональную деятельность. В ОБСЕ призвали украинские власти найти и наказать виновных в его гибели.