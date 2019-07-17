Митинг в поддержку независимых кандидатов, незарегистрированных на выборы в Мосгордуму, пройдет сегодня в Москве.

Сейчас для горожан крайне важно выйти на улицы, — говорил «Эху» организатор акции, один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов.

Митинг начнется в 14 часов на проспекте академика Сахарова. В связи с акцией автомобильное движение в этом районе будет перекрыто до вечера.