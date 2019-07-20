Минпромторг предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива

Как пишет РБК, ведомство не исключает, что напитку, приравненному к алкоголю, может быть возвращен самостоятельный статус. Соответствующие меры содержатся в проекте стратегии развития торговли на следующие пять лет.

Законодательно пиво было приравнено к алкоголю в 2011-ом году. Спустя еще два года вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках. Как свидетельствуют данные Росстата, с тех пор производство и потребление продукта в стране снижалось. Из-за поправок, предложенных Минпромторгом, обеспокоенность высказали в Минздраве.