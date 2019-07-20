Фаворита в борьбе за пост британского премьера заподозрили в связи с вице-президентом ЮКОСа

Как сообщает Рейтер, Александр Темерко, покинувший Россию в 2011 году, пожертвовал Консервативной партии более миллиона фунтов стерлингов. Он напрямую не поддерживал кампанию Бориса Джонсона, но некоторые ключевые союзники политика, по данным агентства, получали деньги от предпринимателя. Кроме того, Темерко в интервью отзывался о Джонсоне как о друге.

Рейтер также связал бизнесмена с российскими силовиками, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не имеет с Темерко никаких отношений.