Пентагон одобрил переброску войск в Саудовскую Аравию

В заявлении, распространенном американским военным командованием говорится, что этот шаг станет дополнительным сдерживающим фактором в регионе.

Как сообщалось ранее, на фоне обострения отношений с Тегераном, Вашингтон готовит для переброски полтысячи военных, средства ПВО и истребители. Накануне Эр-Рияд выразил готовность принять американские вооруженные силы. По данным источника Ассошиэйтед Пресс, часть сил уже доставлена на саудовскую базу «Принс Султан».