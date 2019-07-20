Учителя средней школы и бухгалтеры – самые невостребованные на рынке труда в России

Как рассказали агентству РИА Новости в Научно-исследовательском институте труда, несмотря на массовость этих профессий, рабочие места в основном заполнены. Исходя из данных Росстата, также не востребован средний юридический персонал, а спрос на квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, а также рыбоводства и рыболовства, наоборот, крайне высок. Также пользуются спросом профессии охранников и продавцов.