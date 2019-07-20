Хакеры взломали сервер компании, выполняющей для российских ведомств и спецслужб проекты, связанные с интернетом

Это может быть крупнейшей утечкой подобных данных. Их хакеры разослали журналистам.

Москит, Надежда, Наутилус, Награда, наставник – так называются проекты, над которыми работала компания «Сайтек». Она выполняла работы для российских спецслужб и ведомств. Это следует из архива хакеров, с которым ознакомиться Русская служба Би-би-си. Большинство непубличных проектов «Сайтэк» выполняла по заказу войсковой части, которое вероятно, входит в управление ФСБ, занимающееся радиоэлектронной разведкой. В частности «Сайтек» мониторил для нее электронную почту нужных респондентов. Компания также разработал проект, чтобы раскрывать личности пользователей браузера Tor — его используют специально, чтобы скрыть свои данные в сети. Есть предположение, что деанонимизация нужна влатям, чтобы ограничить граждан в возможности свободно выражать свое мнение. Еще один проект занимался сбором информации о пользователях соцсетей. Сайтек также исследовал уязвимости крупных торрентов, чтобы использовать их ресурсы в своих целях. Предположительно по заказу армии и спецслужб. Самый свежий проект из подборки, разосланной хакерами, датируется 2018 годом, его заказал центр, находящийся в ведении Федералньой налоговой службы. Программа «Налог-3» позволяет в ручном режиме убирать из информационной системы ФНС данные лиц, находящихся под госохраной или госзащитой.

Как отмечает BBC, в настоящий момент сайт «Сайтэка» недоступен. При звонке в компанию включается автоответчик