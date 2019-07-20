Президент Владимир Путин выступил против серьезного ограничения цен на моторное топливо

Российский лидер полагает, что излишние меры по сдерживанию цен могут затормозить развитие нефтепереработки. Об этом он сказал в ходе встречи с работниками «Магнитогорского металлургического комбината», отвечая на вопрос о росте стоимости топлива. По мнению Путина, в случае, если в нефтеперерабатывающие предприятия перестанут вкладываться, это все равно приведет к большому скачку цен. При этом президент уверяет, что рост цен на моторное топливо в этом году ниже уровня инфляции и на данный момент составил чуть менее 2%. Инфляция же в этом году, добавил Путин, держится на уровне 2,5%. Впрочем, по данным Росстата, в прошлом году стоимость газомоторного топлива в прошлом году выросла более чем на 30% и примерно в шесть раз опережала инфляцию.

В прошлом году, после резкого скачка цен, российские власти подписали соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о стабилизации рынка топливо. Срок его действия завершился 1 июля.