Соединенные Штаты разрабатывают военную операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

По словам Центрального командования, чтобы обеспечить безопасность на важных морских путях, представители Вашингтона ведут переговоры с союзниками и партнерами из Европы и Азии. Операция получила название «Страж».

Ситуация в регионе в последнее время резко обострилась. Вчера Корпус стражей исламской революции задержал очередной танкер за нарушение правил судоходства.

Если Иран не вернёт британские танкер, то это будет иметь серьёзные последствия для Тегерана. Об этом сказал глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Хант добавил, что на захваченном танкере нет британцев, однако он обеспокоен участью членов экипажа, независимо от их гражданства. Среди экипажа судна — трое россиян.