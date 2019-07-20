Американское бюро кредитных историй выплатит крупный штраф из-за утечки данных

По данным газеты The Wall Street Journal, Equifax близка к договоренности с регуляторам и США и властями нескольких штатов. После того, как хакеры получили доступ к информации о почти 150 миллионах клиентов фирмы, бюро должно будет выплатить около 700 миллионов долларов. Кроме того, чтобы разбирательства были прекращены, Equifax примет ряд мер для защиты данных пользователей.

О кибератаке на сервера компании стало известно в позапрошлом году.