Британское правительство рекомендовало судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива

Заседание кризисного комитета под руководством главы МИД Джереми Ханта прошло в ночь на субботу после того, как стало известно о задержании королевского танкера иранскими властями. Глава внешнеполитического ведомства пригрозил Тегерану последствиями, но в то же время отметил, что Лондон намерен ограничиться дипломатическими средствами для освобождения судна.

Танкер Stena Impero был задержан за нарушение международных правил судоходства. Экипаж, в том числе и три россиянина, находится на корабле, который сейчас отконвоирован в иранский порт.