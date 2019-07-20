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10:30, 20 июля 2019

Британское правительство рекомендовало судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива

Заседание кризисного комитета под руководством главы МИД Джереми Ханта прошло в ночь на субботу после того, как стало известно о задержании королевского танкера иранскими властями. Глава внешнеполитического ведомства пригрозил Тегерану последствиями, но в то же время отметил, что Лондон намерен ограничиться дипломатическими средствами для освобождения судна.

Танкер Stena Impero был задержан за нарушение международных правил судоходства. Экипаж, в том числе и три россиянина, находится на корабле, который сейчас отконвоирован в иранский порт.



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