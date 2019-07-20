BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ

Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ. Как сообщает «Русская служба BBC», фирма «Сайтэк» занималась как минимум двумя десятками непубличных проектов для российских спецслужб. В том числе речь идет о создании базы данных о пользователях и компьютерах, активно использующих анонимные Tor-сети, а также программы, которые якобы регулярно проверяют почту нужных ФСБ пользователей. Как отмечается, общая сумма публичных контактов за прошлый год – 40 миллионов рублей.