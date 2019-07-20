Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Как утверждает «Форбс», адвокаты предпринимателя объяснили, что наложенное судом ограничение не позволяет ему выполнять обязательства перед третьими лицами.

Активы Минца и его семьи на сумму свыше полумиллиарда долларов были заблокированы в связи с иском, поданным «Банком непрофильных активов» и «Открытием». Они заподозрили группу О1, которую на тот момент контролировал Минц, в мошеннических сделках, заключенных перед санацией банка «Открытие».