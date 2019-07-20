Бывший топ-менеджер ЮКОСа, по некоторым данным, участвовал в неудачной попытке сместить британского премьер-министра Терезу Мэй. Как утверждается, Александр Темерко, прибывший в Великобританию почти 15 лет назад, является спонсором Консервативной партии.

Одна из попыток отстранить Мэй от своего поста была предпринята крайне консервативными членами парламента в декабре прошлого года, и роль Темерко была высокой, рассказал источник агентства Reuters. Это утверждает и сам бизнесмен, впрочем, подробно об этом он рассказывать не стал. Он лишь отметил, призывал следовать более гибкой позиции на переговорах с ЕС о Brexit. Руководитель крайне консервативной группы депутатов Джейкоб Могг, в свою очередь, уверяет, что не знаком с Темерко. Агентство Reuters, тем временем, называет бывшего топ-менеджера ЮКОСа другом фаворита в борьбе за премьерское кресло Бориса Джонсона. Темерко утверждает, что когда Джонсон был главой МИДа, они засиживались допоздна с вином на балконе в его кабинете. При этом в интервью газете The Telegraph в июне бизнесмен утверждал, что поддерживает другого человека – нынешнего главу британского внешнеполитического ведомства Джереми Ханта. Между тем другой бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин заявил агентству, что у Темерко были связи с российскими спецслужбами.

В Кремле связь Темерко с российскими властями отрицают.