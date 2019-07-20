В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера не будет отпущен до завершения расследования обстоятельств инцидента. Моряки, в том числе три россиянина сейчас находятся на борту судна в одном из портов иранской республики.

В шведской компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, сообщили, что экипаж из 23 моряков, не выходит на связь. Власти Ирана заявили: танкер Stena Impero останется в порту Бендер-Аббас и до окончания расследования не будет освобожден. Как информирует агентство Фарс, в исламской республике исходят из того, что британский танкер «был вовлечен в инцидент» с участием иранского рыболовецкого судна, после чего был задержан. Речь шла о некоем «нарушении международных правил». Накануне стало известно, что корпус стражей исламской революции мог задержать второй британский танкер. Как сообщает Reuters, по данным трекинг-сервиса Refinitiv, танкер Mesdar, следующий под флагом Либерии, резко повернул в сторону Ирана после того, как пересек Ормузский пролив.

Впрочем пока иранские военные ограничились заявлением о том, что судно под либерийским флагом было остановлено в связи с установленной утечкой топлива и выслано в международные воды.

Ранее администрация США обвинила иранские власти в эскалации насилия в районе Персидского залива. Накануне иранские силы в указанном районе сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС.