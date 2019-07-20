Экипаж британского танкера останется на борту до окончания расследования

Само судно пришвартовано в иранском порту Бендер-Аббас – сообщает агентство Фарс. По данным властей, корабль якобы был вовлечен в некий инцидент с рыболовецким судном, после чего экипаж, в том числе и трех россиян, задержали.

Официальным поводом для этого стали нарушения международных правил судоходства. В начале месяца в Гибралтаре был задержан иранский танкер, который обвинили в нарушении санкционного режима, и провозе нефти в Сирию.