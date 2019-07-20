В Российской футбольной Премьер Лиге стартует 2-й тур.

Первыми в Уфе сыграют одноименная команда и ФК Краснодар. Чемпионат и те, и другие начали с поражений. При этом к быкам внимание более пристальное. Команде совсем скоро дебютировать в Лиге Чемпионов.

Крылья Советов будут принимать Арсенал. Миодраг Божевич успел оставить свой след в восьми российских клубах. Два последних его пристанища сойдутся сегодня в Самаре. Игру начиная с 16 30 покажет МАТЧ ТВ.

Столичные армейцы первый домашний матч проведут против Оренбурга. Наконец, в Ростове местная команда сыграет со Спартаком.

Еще 4 матча тура пройдут в РПЛ в воскресенье.