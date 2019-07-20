США разрабатывают операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

Она призвана усилить надзор на ключевых водных путях в регионе, сказали в Центральном командовании. Тем временем Пентагон одобрил переброску американских войск в Саудовскую Аравию. По некоторым данным, Вашингтон хочет разместить на военной базе около 500 военнослужащих, истребители и средства ПВО. В Эр-Рияде говорят, что король Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд согласился принять американских военнослужащих. Ситуация в Персидском заливе начала обостряться с весны вместе с ростом напряженности между Штатами и Ираном. Кроме того, накануне иранские военные задержали, по меньшей мере, один британский танкер.