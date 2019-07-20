Михаил Саакашвили и его сторонники не будут участвовать в выборах в Верховную Раду Украины

По словам самого политика, из-за того, что Центризбирком долго не регистрировал список «Движения новых сил», блокировал счета, многие избиратели даже не знают о том, что партию допустили к участию в кампании. Саакашвили считает, что таким образом они могут не попасть в парламент.

Саакашвили надеется, что опыт его соратников по партии пригодится Украине. Выборы в украинский парламент пройдут уже в это воскресенье.