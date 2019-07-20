Митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдет сегодня в столице. На проспекте Сахарова будут требовать допуска представителей оппозиции к участию в кампании. Ранее политик Алексей Навальный призвал выйти на акцию, чтобы ответить власти за нарушения при регистрации кандидатов в Мосгордуму.

Навальный также призвал голосовать против членов партии «Единая Россия» на этих выборах.

Мосгоризбирком не согласен с обвинениями в незаконном отстранении от выборов оппозиционных кандидатов. Работники комиссии не нарушали правил, настаивал ранее ее председатель Валентин Горбунов.

-Эти люди не первый год работают… проверяли в ходе муниципальных кампаний. Когда всё было нормально, и всех регистрировали, все участвовали в выборах и были даже избраны. Поэтому у нас система избирательных комиссий работает в рамках законодательства. И у нас отношение ко всем кандидатам независимо от тех ярлыков, которые они друг на друга вешают, — ровный подход ко всем

Горбунов также отметил, что процент бракованных подписей у кандидатов намного превышает допустимые 10 процентов. Это самая распространённая причина для отказа в регистрации.