Российский предприниматель Борис Минц попросил Высокий суд Лондона разрешить ему тратить больше £10 000 в неделю

Сумма, которую ему установил суд, недостаточна для покрытия его ежедневных расходов, говорится в апелляции, которая оказалась в распоряжении журнала Forbes. Минц считает, что на него и его семью оказывается давление. Лондонский суд ранее заблокировал его счета по иску Банка непрофильных активов. Это было связано с продажей финансовой корпорации «Открытие» облигаций одной из структур Минца O1 Group. Истец считает, что сделка была нерыночной и принесла убытки.