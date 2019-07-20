«Единая Россия» не будет выставлять партийных кандидатов на выборах мэров трех городов Иркутской области

Все эти населенные пункты пострадали от наводнения. Глава Братска, хотя и состоит в партии власти, но идет на выборы как самовыдвиженец, его коллега в Тулуне пока не принял решения. От выдвижения кандидата в мэры «единороссы» воздерживаются в Саянске, пишет газета «КоммерсантЪ». Политологи говорят, что в регионе «Единая Россия» находится в «условной оппозиции» после победы в 2015 году коммуниста Сергея Левченко на выборах губернатора. Кроме того, в марте на выборах мэра Усть-Илимска представителя партии победила кандидат от ЛДПР Анна Щекина.