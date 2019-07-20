На торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке сегодня выставят предметы, связанные с американской высадкой на Луну

Ровно полвека назад на поверхность земного спутника впервые ступил человек и был установлен флаг США.

Акции в память о годовщине полета корабля Аполлон-11 сегодня пройдут по всей Америке. Не остались в стороне и аукционы. Пару дней назад на торгах Christie's были выставлены документы: карты с корабля «Аполлон-11» и фотографии астронавтов. За них удалось выручить почти миллион долларов. Ну а сегодня – в день, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми в мире достигли лунной поверхности – в торговом зале Sotheby's представят лоты на космическую тему: побывавшие в экспедиции «Аполлона» артефакты, предметы из личных коллекций космонавтов, редкие фото и даже скафандры. Кстати, принято считать, что первый человек ступил на луну 20 июля 1969-го. На самом деле, это произошло уже 21-го, в 2:56 утра по Гринвичу. Сегодня, спустя полвека многие испытывают изрядный скепсис по поводу реальности американской высадки. К слову, один из опросов показал, что к такого рода конспирологии склонны более половины россиян и почти каждый десятый американец. Тем не менее, в ознаменование памятного события именно на сегодня с Байконура запланирован очередной старт российской ракеты-носителя «Союз-ФГ» к МКС с международным экипажем на борту.

В последние годы идея о возвращении на Луну вновь обсуждается все более активно. О своих планах строительства на лунной поверхности специальных станций помимо американцев заявляли в Китае, США и Индии.