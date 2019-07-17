Однополая пара из Москвы, которая усыновила двоих детей, может не вернуться в Россию

Причиной стали уголовное дело против работников соцзащиты и обыски, которые прошли у них дома, пояснил адвокат. Сейчас оба взрослых и приемные дети находятся за границей.

Жестокость в традиционных российских семьях находится на высоком уровне, и делать упор на сексуальные отношения родителей бессмысленно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал член СПЧ, журналист Николай Сванидзе.

Николай Сванидзе отметил, что ориентация человека в первую очередь обусловлена биологией, и не имеет смысла заострять внимание на этом аспекте отношений. Чиновников отдела соцзащиты подозревают в халатности, поскольку они допустили усыновление детей однополой парой. Представитель усыновителя сказал, что отношения детей и их однополых родителей исследовал психолог и не нашел какого-либо негативного влияния.