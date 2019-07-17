Митинг с требованием допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции пройдет в столице

Его участники соберутся днем на проспекте Сахарова. Выйти на улицы сейчас крайне важно для горожан, говорил ранее «Эху Москвы» организатор акции, член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов.

Сама акция начнется в 14 00. С понедельника по вечерам на Трубной площади собирались сотни москвичей под лозунгом с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов, которых снял с выборов.