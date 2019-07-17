Растет напряженность в Ормузском проливе

Иран задержал накануне, по меньшей мере, один британский танкер. Тегеран обвинил судно Stena Impero в нарушении международных правил судоходства. Сообщалось, что военнослужащие Корпуса стражей исламской революции остановили также другой британский танкер, Mesdar. Однако власти Исламской республики говорят, что его уже отпустили. Официальный Лондон пригрозил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит оба судна.

Действия Ирана вряд ли приведут к развитию масштабной войны, но серьезно обострят обстановку в регионе. Такое мнение высказал «Эху Москвы» старший научный сотрудник института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

Владимир Сажин отметил, что в случае возрастания противостояния США и Ирана возникнет угроза для перевозки нефти, она коснется многих стран мира. Ни одной из сторон, однако, не нужно углубление конфликта, добавил эксперт.