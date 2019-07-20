Бывший топ-менеджер ЮКОСа, по некоторым данным, участвовал в попытке сместить со своего поста британского премьера

Терезу Мэй хотели отправить в отставку в конце прошлого года, но неудачно, утверждает агентство Reuters. Александр Темерко в прошлом был заместителем председателя правления нефтяной компании. До этого вел бизнес в оборонной отрасли. Другие акционеры ЮКОСа считали, что у Темерко есть связи с российскими спецслужбами, сам он настаивает, что сейчас не поддерживает контактов с силовиками. Как передает Reuters, подданный Великобритании Темерко финансировал консерваторов и до недавнего времени поддерживал бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона. Однако в последнее время, по сведениям агентства, старается дистанцироваться из-за позиции по выходу страны из ЕС. В 2005 году Темерко покинул Россию, где на него завели уголовное дело.