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07:30, 20 июля 2019

Растет напряженность в Ормузском проливе

Иран задержал накануне, по меньшей мере, один британский танкер. Тегеран обвинил судно Stena Impero в нарушении международных правил судоходства. Сообщалось, что военнослужащие Корпуса стражей исламской революции остановили также другой британский танкер, Mesdar. Однако власти Исламской республики говорят, что его уже отпустили. Официальный Лондон пригрозил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит оба судна. Ранее в районе Гибралтара британские военные задержали иранский танкер. По их словам, он должен был в нарушение санкций поставить нефть правительству президента Сирии Башара Асада.



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