Временный губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал закрыть крыши для туристов

Для этого в городе установят специальную систему видеонаблюдения.

Доступ к петербургским крышам должны полностью перекрыть до конца этого года. Такое заявление сделал временный губернатор города Александр Беглов на выездном заседании Совета безопасности. Прогулки по крышам, по мнению Беглова, опасны не только для их участников, но и для самих исторических зданий: руферы могут испортить кровлю или попасть на чердак, где располагаются инженерные коммуникации. Противостоять этому градоначальник предложил с помощью систем видеонаблюдения и специальных врезных замков. Впрочем, эти меры не дадут ожидаемого результата, считает организатор экскурсий по крышам Евгений Мироненко.

Петербургские чиновники и депутаты неоднократно высказывались против прогулок по крышам. В городском парламенте даже приняли законопроект о штрафах для руферов.

Также временный губернатор Александр Беглов пообещал, что в Петербурге до конца года установят ещё порядка 15 тысяч видеокамер. Однако уже не в целях борьбы с руферами, а для повышения уровни безопасности в городе.