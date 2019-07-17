Однополая пара из Москвы, которая усыновила двоих детей, могут не вернуться в Россию

Это связано с уголовным делом, которое возбудили против работников соцзащиты, пояснил адвокат. Накануне в квартире, где живет эта семья прошел обыск. Сама пара находится за границей. Внимание властей к этому случаю является неоправданным, заметила в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова.

Ирина Прохорова считает, что подобные истории власть использует лишь для того, чтобы направить недовольство граждан в другую сторону.

Следователи подозревают чиновников отдела соцзащиты в халатности, поскольку они допустили усыновление детей однополой парой. Представитель усыновителя рассказал, что отношения детей и их однополых родителей исследовал психолог и не нашел какого-либо негативного влияния.