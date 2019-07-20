Бойкот японским товарам объявили в Южной Корее

Между двумя странами разгорелся дипломатический конфликт. Токио ввел ограничения на поставки Сеулу высокотехнологичных материалов, которые применяются в производстве дисплеев и полупроводников. Это было сделано в ответ на требования южнокорейского правительства выплатить компенсации за принуждение к труду жителей страны в период оккупации полуострова Японией. Южнокорейские супермаркеты отказываются от японских сигарет, пива, а также других продуктов, пишет газета The Wall Street Journal. Сократилось число поездок в соседнюю страну.