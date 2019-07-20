Иран отрицает, что задерживал еще один танкер в Ормузском проливе

Военнослужащие ненадолго остановили судно Mesdar. Оно продолжило путь после разъяснений о безопасном судоходстве, передает иранский телеканал Press TV. По данным навигационных сервисов, танкер движется в сторону открытого моря, передает Reuters. О новом инциденте в регионе накануне рассказали в Лондоне. По данным британского правительства, Корпус стражей исламской революции задержал танкеры Mesdar и Stena Impero. На борту второго судна, по словам его владельца, находятся 23 моряка, среди них три гражданина России.