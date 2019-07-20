Специальная следственная группа расследует обстоятельства исчезновения двух гражданок России в Мюнхене

Полиция подозревает, что они могли быть убиты.

41-летняя Мария Гертсутски и ее 16-летняя дочь Татьяна отправились за покупками к торговому центру ПЕП. Однако на место назначения они так и не прибыли. С субботы их следы затерялись. Бывший и нынешний супруги Марии подали заявление на поиски пропавших.

Как сообщает газета Бильд, в Мюнхене создана специальная следовательская комиссия под названием «ЭГ Дуо». Официальный представитель полиции Маркус де Глориа Мартинс заявил газете, что все обстоятельства указывают на насильственное преступление. Татьяна, которая каждый день общалась по телефону со своим больным отцом из Москвы, с субботы ни разу не звонила ему. Мобильные телефоны обеих россиянок отключены.

По оценке полиции, этот образец поведения нетипичен для исчезнувших. Бывший муж Марии живет в Мюнхене в районе торгового центра, в который направились мать и дочь. Со своим нынешним супругом она проживала совместно в районе улицы Оттобруннер штрассе в столице Баварии.

В настоящее время следователи проверяют видеоматериалы, записанные в автобусах и метро Мюнхена. Начаты также поиски с помощью специально обученных собак.

Полиция исключает внезапную поездку за пределы Евросоюза, поскольку в квартире Марии и Татьяны были найдены их заграничные паспорта.