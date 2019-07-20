Массовые демонстрации ожидаются сегодня в Гонконге

Сторонники правительства Китая выступят с осуждением недавних беспорядков.

В Гонконге неспокойно на протяжении нескольких недель. Население негодует на фоне обсуждения закона, по которому местные власти обязаны будут экстрадировать преступников на материковый Китай. Кроме коррупционеров и уголовников новые нормы, скорее всего, коснуться правозащитников и гражданских активистов. Инициатива воспринимается как посягательство на автономный статус Гонконга.

В знак протеста жители устроили массовые акции, вылившиеся в беспорядки и столкновения с полицией. Силовики применила против манифестантов резиновые пули, радикалы попытались штурмом взять парламент. Рассмотрение законопроекта удалось отложить. Патриотические прокитайские силы проведут сегодня вечером шествием с единственным призывом нормализовать ситуацию в специальном административном районе.

В воскресенье в Гонконге намечены выступления демократических сил. Полиция усиливает меры безопасности.