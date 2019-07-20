Владимир Путин выступил против серьезного ограничения роста цен на моторное топливо

Иначе это будет тормозить развитие нефтепереработки и в итоге все равно привести к всплеску цен, сказал президент на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината. Глава государства заверил, что цены на топливо растут медленнее инфляции. Российские власти в прошлом году, после скачка цен, подписали с крупными российскими нефтекомпаниями соглашение о стабилизации рынка топлива. В июне было принято решение его не продлевать.