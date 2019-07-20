Нефть подорожала почти на 2% после новостей об инциденте в Ормузском проливе

Сорт Brent накануне вечером торговался выше $63 долларов за баррель, отмечает издание РБК. Чуть позже цена опустилась ниже 62,5 долларов. Цена на нефть накануне также поднималась после сообщений американских военных о том, что они якобы сбили иранский беспилотник в проливе. В свою очередь в Тегеране говорят, что их аппарат благополучно вернулся на базу. С начала недели цены на нефть упали почти на 7%. Аналитики говорят об опасениях, что спрос на топливо будет слабым из-за торговой войны США и Китая.