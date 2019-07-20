Однополая пара из Москвы, которая усыновила двоих детей, может не вернуться в Россию

Это связано с уголовным делом, которое возбудили против работников соцзащиты, пояснил адвокат. Накануне в квартире, где живет семья, а также у их родственников прошли обыски. Оба взрослых и двое их усыновленных детей сейчас находятся за границей.

Чиновников отдела соцзащиты подозревают в халатности, поскольку они допустили усыновление детей однополой парой. Представитель усыновителя сказал, что отношения детей и их однополых родителей исследовал психолог и не нашел какого-либо негативного влияния.