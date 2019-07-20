Партия Михаила Саакашвили не будет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины

По словам ее лидера, из-за того, что Центризбирком долго не регистрировал список «Движения новых сил», блокировал счета, многие избиратели даже не знают о том, что партию допустили к участию в кампании. По опросам, признает Саакашвили, они могут не преодолеть пятипроцентный барьер. В своем видеообращении экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области призвал сторонников голосовать за партию «Слуга народа» президента страны Владимира Зеленского. Сами выборы в украинский парламент пройдут уже в это воскресенье.