В отставку ушел премьер-министр Косова Рамуш Харадинай

Решение связано с вызовом его на допрос в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове. Харадинай решил отправиться в Гаагу как частное лицо, пояснил сам экс-премьер. Этот процесс станет для него уже третьим. Ранее Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии подозревал Харадиная как бывшего командира организации «Освободительная армия Косова» в убийствах, пытках и жестоком обращении, нарушении законов и обычаев войны. Он дважды был оправдан.