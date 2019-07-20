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02:03, 20 июля 2019

В отставку ушел премьер-министр Косова Рамуш Харадинай

Решение связано с вызовом его на допрос в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове. Харадинай решил отправиться в Гаагу как частное лицо, пояснил сам экс-премьер. Этот процесс станет для него уже третьим. Ранее Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии подозревал Харадиная как бывшего командира организации «Освободительная армия Косова» в убийствах, пытках и жестоком обращении, нарушении законов и обычаев войны. Он дважды был оправдан.



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