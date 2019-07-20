Сотрудники Центра «Э» допросили протестующую против свалки в подмосковном Ликино-Дулево

При этом, по словам самой Ольги Савиной, силовики заперли ее в кабинете, пишет сайт «МБХ-Медиа». Это случилось, когда она приехала в ведомство, чтобы сопроводить другую протестующую против мусорного полигона, которой ранее вручили повестку. В итоге Савину отпустили, когда ей стало плохо. Протесты против строительства полигона, которым руководит компания сына генпрокурора России Юрия Чайки, идет несколько месяцев в Ликино-Дулево. На днях полиция жестко разгоняла протестующих. Несколько участников акции пострадали.