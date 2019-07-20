С космодрома Байконур сегодня должна отправиться очередная экспедиция на Международную космическую станцию

В ее состав вошли российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган. Они присоединятся к Алексею Овчинину и американцам Кристине Кук и Нику Хейгу, которые сейчас находятся на орбите. Новому экипажу предстоит выйти в открытый космос и выполнить программу экспериментов. В частности, уже в следующем месяце встретить пилотируемый корабль с человекоподобным роботом FEDOR на борту.