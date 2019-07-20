Следователи впервые допросили бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова

Его адвокат сказал изданию РБК, что подзащитный сам настоял на допросе. Абызов говорил, что ему так и не разъяснили обвинение. А также, что в период, который фигурирует в деле, был так занят госслужбой, что не мог создать преступную группу, добавил защитник. Бывший министр был арестован в марте, его обвиняют в создании организованного преступного сообщества, а также мошенничестве на 4 млрд руб. Он вины не признает.