Хакеры взломали сервер крупного подрядчика российских спецслужб и ведомств

Они утверждают, что компания «Сайтэк» занималась десятками непубличных проектов в области интернета: от раскрытия данных пользователей браузера Tor до исследования уязвимости торрентов, передает ВВС. Возможно, это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете. Компания, как следует из документации, которую предоставили хакеры, работала с НИИ «Квант». Этот институт находится в ведении ФСБ. Там информацию о проектах с «Сайтэком» комментировать не стали. Представители компании пока также не отвечают на звонки.