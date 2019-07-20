В Москве сегодня пройдет митинг «За допуск на выборы независимых кандидатов»

Мэрия согласовала заявку, которую подавали представители Либертарианской партии.

Митинг в поддержку оппозиционных кандидатов пройдет под лозунгом «За право выбора». Акция пройдет на проспекте Сахарова и с призывами присоединиться к ней выступили практически все недавние кандидаты, которым было отказано в регистрации. Сегодняшний митинг продолжит череду выступлений, начавшуюся еще в минувшее воскресенье, когда несколько тысяч человек собрались в районе Пушкинской площади, затем дошли до мэрии, а вечером были жестко разогнаны полицией у здания Мосгоризбиркома. Организаторы акции за право выбора уверены – число собравшихся станет залогом существования практического механизма защиты своих прав. Таковым, при реальной конкуренции, мог бы быть столичный парламент. Но подписи, собранные кандидатами в свою поддержку для регистрации на выборы, были незаконно – по их мнению – забракованы. Где-то говорилось о техническом браке, а в некоторых случаях кандидатам объявляли, что людей, поставивших за них подпись, вовсе не существует.

Сбор участников митинга начнется в 13 часов. Столичные власти согласовали акцию на 15 тысяч человек.