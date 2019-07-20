Иранские военные накануне задержали в Ормузском проливе два танкера

Как сообщил глава МИД Великобритании Джереми Хант, один шел под британским флагом, второй – под либерийским. Ранее в Иране заявляли только о задержании британского танкера. Представитель компании-владельца британского судна сообщил, что в команде трое граждан России, а также граждане Латвии, Индии и Филиппин.

Британский посол в Тегеране находится в контакте с иранским МИДом. Лондон назвал действия иранских властей неприемлемыми и потребовал отпустить суда. Действия Ирана в Ормузском проливе обострят обстановку, но вряд ли приведут к масштабной войне в регионе. Так считает старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Напомним, 4 июля британские военнослужащие задержали у берегов Гибралтара иранский танкер «Грейс 1» за нарушение международных правил". Тогда в Тегеране пообещали не оставить это без ответа.