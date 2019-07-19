Жилье в  пострадавших от наводнения районах Иркутской области полностью восстановят во второй половине 2020 года

Об этом президенту доложил вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, такие длительные сроки вызваны тем, что единовременно построить столько жилья будет крайне сложно. По данным вице-премьера, от наводнения пострадало более 9 тыс. домов, в которых жили 14,5 тыс. семей. Ранее Путин побывал в пострадавших от наводнения районах и остался недоволен ходом ликвидации последствий. По его оценке, неудовлетворительно организовано информирование граждан, плохо распределяется гумпомощь, выплаты, возводится жилье и инфраструктура.