На задержанном иранскими военными британском танкере есть россияне

Об этом, как передает РИА, сообщает компания – владелец судна. Число граждан России сейчас уточняется.

Иранские военные могли задержать сегодня в Ормузском проливе не один, а два танкера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. По их данным, помимо шедшего под британским флагом судна, о судьбе которого сообщалось ранее, задержан еще и либерийский танкер. Подтверждений этой информации из других источников не поступало. Ранее в Иране заявили о задержании британского танкера. Компания оператор судна заявила, что потеряла с ним связь.