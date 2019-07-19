Хакеры в  июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Она, по сведениям ВВС, выполняла как минимум 20 непубличных проектов в интересах ФСБ.

Заказчик в документах прямо не указан, там лишь упоминается постановление правительства России о государственном оборонном заказе. «Би-би-си» отмечает, что, как правило, такие непубличные тендеры проводят армия и спецслужбы. Эти проекты, как передает ВВС, касались деанонимизации пользователей браузера Tor, кот. исп. для обхода блоктровак и исследований уязвимости торрентов. Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.