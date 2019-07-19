Сотрудники центра «Э» устроили допрос Ольге Савиной, протестующей против свалки в подмосковном Ликино-Дулёво

В интервью «МБХ Медиа» сама Савина рассказала, что сопровождала в центр «Э» другую активистку, которой накануне вручили повестку. В итоге Савину заперли в кабинете на три часа, не давали позвонить мужу и не давали выйти в туалет. Полицейские интересовались у женщины, кто глава «их преступной группировки», имея в виду участников протестов. Савину отпустили только когда ей стало плохо.

Акции протеста в Ликино-Дулёво продолжаются уже несколько месяцев. Оператором полигона выступает компания сына генпрокурора Юрия Чайки.